Tüli jätkub: Bolšunov süüdistab norralasi ebasportlikus käitumises

Maailmameistriks krooniti norralane Sjur Røthe, kes edestas 0,1 sekundiga venelast Aleksandr Bolšunovi. Venelase järel sai kolmanda koha norralane Martin Johnsrud Sundby.

Bolšunovit häiris, et ta pidi sõidu vältel ise liialt gruppi vedama ning tempot hoidma. "Loomulikult olen pettunud, et Røthe ja Sundby ei vedanud gruppi sõidu ajal. Palusin neilt mitmel korral, et nad teeksid tempot, kuid nad jäid minust maha, andes sellega märku, et ei soovi aidata," sõnas venelane NRK-le.

"Sõitsin seetõttu neli-viis ringi ise ees. Nemad hakkasid tempot tõstma alles sõidu lõpus," jätkas Bolšunov. "Olen pettunud."

Kas norralaste käitumist võib pidada ebasportlikuks? "Jah, niimoodi ei tohiks asjad käia. Olen norralastes pettunud."

"Ma olin ees sõitmas ning klassikapoole ajal töötasin ise ka ees," vastas Bolšunovi kommentaaridele Sundby. "Inimestel ongi erinevad strateegiad. Me kõik tahtsime võita. Bolšunov tegi suurepärase sõidu ning klassikasõidu poole ajal sai ta abi ka."

Venemaa ja Norra suusatajad on tänavusel MM-il juba varasemaltki omavahel tülli läinud, kui Jevgeni Ustjugov süüdistas Johannes Hösflot Kläbot talle tahtlikult ette astumises.