Tour de Ski "mullis" avastati esimene koroonajuhtum

Koos Rousselet'ga peab end isolatsiooni panema temaga lähikontaktis olnud abitreener Cyril Burdet, kirjutab L'Equipe.

Pühapäeva pärastlõunal tehti kõigile Tour de Skil osalejatele Šveitsis Val Müstairis antigeeni test ning Rousselet oli ainsana positiivne.

Sprinditreener Burdet läks terviseametnike paberitesse kirja kui lähikontaktne, sest ta jagas Rousselet'ga tuba. Nende jaoks on nüüd suusatuur lõppenud ning edasisele võistluste käigule elavad nad kaasa teleri vahendusel. Täna lubati neil Šveitsist koju Prantsusmaale naasta.

"Olen veidi hirmul, kuid nägime seda ette. Minu töö võtab üle Thibaut Chene (naiste koondise treener) ning teda abistab noortetreener Samuel Rege-Gianasso, kes oli meiega tuuril. Nendega liitub Olivier Michaud, kes vastutab logistika eest. Andsime sportlastele edasi sõnumi, et nad peavad keskenduma oma sõitudele. Kõige tähtsam on, et nemad oleks kaitstud. Nad on heas vormis, atmosfäär on suurepärane ning ma jätkan treenimist distantsilt. Kuid nii on siiski veidi raske elada..." vahendab Prantsuse spordileht viirusesse nakatunud treeneri sõnu.

Tour de Skil on peetud kolm etappi. Täna on tuuril vaba päev, homme jätkatakse juba Itaalias Toblachis. Parima prantslasena hoiab Maurice Manificat meeste seas kolmandat kohta kaotades tuuri juhtivale venelasele Aleksandr Bolšunovile minuti ja seitsme sekundiga. Naistest hoiab prantslanna Delphine Claudel 19. kohta (+2.37 kaotust liidrile Jessie Digginsile).

Suusatuur lõpeb sel pühapäeval.

