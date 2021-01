Tour de Ski kolmas naine jättis hotellitoas juhtunud õnnetuse tõttu võistluse pooleli

Karlsson loobus edasisest võistlemisest, kuna ei tahtnud veebruari lõpus toimuva Oberstdorfi MM-i eel liigseid riske võtta.

"See on miski, mida ta on põnevusega oodanud mitu aastat, seega on selge, et see oli raske otsus," ütles Rootsi koondise arst Per Andersson.

Rootsi koondise mänedžer Anders Byström rääkis Expressenile, et üritas tänase sprindivõistluse eel sooja teha, kuid ei tundnud end siiski parimas vormis olevat.

Karlssoni vigastuse alge peitub enne neljandat etappi Toblachis hotellis juhtunud õnnetuses. 21-aastane rootslanna tegi ukseraami küljes lõuatõmbeid, kuid raam tuli lahti ning Karlsson kukkus põrandale. Sellest hetkest alates on ta Tour de Skil võistelnud valuvaigistite toel.

"Kogu keha parem külg tahab krampi minna ning mul on raskusi hingamisega," rääkis Karlsson eile.

Karlssoni loobumisega tõusis üldarvestuses kolmandale kohale teine rootslanna Ebba Andersson, kes kaotab liidrile Jessie Digginsile (USA) minuti ja 45 sekundiga. Karlssonist jäi Andersson muidu maha kolme sekundiga. Teist kohta hoiab tuuril venelanna Julia Stupak (+55 sek).