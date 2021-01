Tõsise tervisehädaga kimpus Norra suusakuulsus ei välista karjääri lõpetamist: muutun täiesti halvatuks

MK-sarjas osales Sundby viimati mullu märtsis. Aprilis teatas ta, et sügisel ta enam Norra koondisesse ei mahu. "Selline tunne on nagu, naine oleks pärast 30-aastast abielu lahutust tahtnud," kommenteeris Sundby toona olukorda Norra rahvusringhäälingule (NRK). "Väga veider tunne on."

Norra suusaliit otsustas uueks hooajaks vähendada meeste koondise koosseisu 15 liikme pealt 12 peale. Sundby jaoks ei tulnud alaliidu otsus just üllatusena. "Mu abikaasa ootab kolmandat last, kes peaks sündima mais. Sellepärast pole ma saanud piisavalt koondisesse panustada," sõnas ta toona.

Mullu novembris Beitöstölenis toimunud kohaliku võitluse järel avaldas Sundby, et on hädas seljavaludega. "Selline tunne on, nagu keegi lööks noa selga," rääkis ta kaks kuud tagasi Dagbladetile. Kas see võib tähendada, et peab kaaluma karjääri lõpetamist? "Kui olukord ei parane, siis peab. See mõte tiksub mul kuklas," vastas ta väljaande küsimusele.

Möödunud laupäeval ilmus NRK-s dokumentaalsaade Sundbyst, kus ta rääkis juba lähemalt seljahädadest. Sundby sõnul on treeningutel kõik korras, kuid võistluste ajal läheb olukord keeruliseks. "Esimest korda elus on mul terviseprobleemid, mida ma ei saa tähelepanuta jätta, kuigi tavaliselt kipun seda tegema," vahendas Dagbladet Sundby juttu.

"Mu selg veab mind nüüd alt. Ma ei saa teha tulemusi siis, kui on vaja. Muutun täiesti halvatuks," avaldas 36-aastane suusaäss. Sundby ei tea jätkuvalt, kuidas selg korda saada. "Ei olen enam palju inimesi, kes teavad midagi seljast ning keda ma poleks külastanud. Olen juba aasta otsa segaduses olnud. Ma ei tea, kuidas sellest olukorrast pääseda."

Sundby kardab, et probleem võis tekkida liigsest treenimisest. Nimelt tegi Sundby aastas 1000-1100 tundi trenni. "Oleks ilmselt parem olnud teha 800 tundi trenni aastas," tõdes ta. "Nende lisatundidega võivad kaasneda probleemid ja vigastused. Kui sa ei pööra nendele tähelepanu nagu mina, siis võivad vigastused süveneda. Selle probleemi osas pole ma just kõige nutikamalt käitunud," raputas Sundby endale tuhka pähe.