Toomas Savi ei lähe soomlastel iial meelest - Ilta-Sanomat meenutas olümpiavõitja Pauli Nevala dopingu kasutamist

Nevala oli esimest korda dopingu kasutamisest avalikult rääkinud juba 1971. aastal ilmunud elulooraamatus.

2001. aastal andis Nevala intervjuu ka Eesti Päevalehele, mille nüüd uuesti avaldame.

Mis tablette Toomas Savi teile vahendas?

Pauli Nevala: See oli nerobol. Ma ise ei tea, mis aine see on. Toomas ütles, et need on segutabletid, kus on hormoone ja adrenaliini. Tarvitasime neid koos Jorma Kinnuneniga ja jagasime ka teistele sportlastele.

Kas Toomas Savi teadis, et doping seab tervise ohtu?

Kuna ta õppis arstiks, siis ta pidi teadma, mida need ained tähendavad. Pole ju mõtet õppida mingit eriala, kui sulle midagi külge ei jää.

Kas Savi tarvitas ka ise tablette?

Sellest ei olnud meil juttu. Aga tema tulemus hakkas ka paranema sama ajal kui meilgi. Minul ja Jormal lõi doping kohe tulemused üles.

Teie ei kahelnud hetkegi dopingu kasutamise mõttekuses?

Kui ma samal, 1968. aastal, Mexico OM-i kvalifikatsioonivõistlusel põrusin, otsustasin tablette proovida. Näitasime oma meeskonna arstile neid tablette, aga tema hoiatas meid, et poisid, ärge võtke, need on Venemaalt pärit ja võivad sisaldada mida tahes. Ma ütlesin, et neid on kasutanud lätlasest olümpiavõitja Janis Lusis ja teisedki ning kui nemad pole ära surnud, siis ei sure meie ka. Kordan veel: doping keelati alles 1974. aastal.

Milliseid kahjustusi doping teile tekitas?

Mitte mingisuguseid! Mul tuli hea uni, väsimus kadus ja olemine oli virgem.

See kõlab kui reklaam.

Minu arvates peaks lubama dopingut võtta. Las sööb ennast surnuks, kes tahab! Eks ole ju ka narkootikumid keelatud. Aga milleks on siis vajadus jagada tasuta süstlaid?

Paljud noored ei oska hinnata, mis on hea, mis halb. Kui me dopingu vabaks laseme ja neile ütleme, et sööge nagu jaksate, teeme neist tahtlikult invaliidid, propageerime halba eeskuju.

Aga kas see on parem eeskuju, kui neile valetame, et dopingukasutamine on kontrolli all! Kõik tippsportlased söövad dopingut, kontrollimehhanismid on kogu aeg dopingumanustajate oskustest maas. Kas see on õiglane, kui sportlased astuvad stardijoonele ebavõrdse ettevalmistusega? Iga inimene vastutab enda eest ise.