Tippsuusatajad kui ühest suust: Tour de Ski pole enam raske

Laupäeval peetud avaetapi järel kritiseeris mitmepäevasõitu Soome suusakuulsus Harri Kirvesniemi, kelle sõnul oli suusarada kohati lihtsalt liiga kitsas. Norra väljaandele VG tõid mitmed suusatähed välja, et Tour de Ski pole lihtsalt enam see, mis ta varasemalt oli.

Kui tuuri esimestel aastatel läbisid suusatajad mitmepäevasõidu käigus enam kui 100 kilomeetrit, siis viimastel hooaegadel on sportlased pidanud piirduma umbes 70 kilomeetriga.

"Kõiki distantse tehakse lühemaks," rääkis avaetapil võidutsenud Sergei Ustjugov. "Kardan, et varsti ootab ees 100 meetri sprint. Võistlus võib ju televiisori vahendusel põnevam tunduda, aga sportlastele pole sellised distantsid enam huvitavad."

Üheks suureks muutuseks on Tour de Skil olnud Tolbachis lõppeva jälitussõidu pikkus. Varasematel aastatel oli tuuri keskel peetud vabatehnika jälitussõidu pikkuseks meestel 35 kilomeetrit, tänavu on see aga 15 kilomeetrit.

"Jälgisin seda vanasti televiisorist, aga selleks ajaks, kui ise tuurile pääsesin, oli see juba maha võetud," jätkas Ustjugov. "Tour de Ski on palju kaotanud aja jooksul, mis on minu jaoks väga üllatav."

"Tuur oli vanasti raskem," rääkis norralasest maailmameister Hans Christian Holund pärast pühapäevast sprinti. "Nüüd aga ei ole ühel võistluspäeval erilist mõju kogu järgnevale tuurile. Minu jaoks, kes ma olen sprindis üsna kehv, on tänane päev üsna vaikne. Tour de Ski ei ole enam raske."

Kaaslaste jutuga ühines ka Norra suusataja Simen Hegstad Krüger. "Nägime taas, et avaetapil läks kaoseks. Peame aga sellega leppima."