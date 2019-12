Therese Johaugi ülemvõim on pannud teised suusanaised end ekstreemsuseni näljutama

"Johaug on end arendanud kaalu juurde võttes. Samal ajal on ta väga väike ja kerge. Teised üritavad teda peegeldada," ütles Iltalehti ekspert Toni Roponen.

"Östberg oli üks maailma tugevamaid suusatajaid, aga sellest ei piisanud. Ta on Johaugi toakaaslane ning mõtleb kahtlemata öösiti uinudes, et Therese on number üks ja tema number kaks. Siis nad hakkavad liiga palju trenni tegema, et olla nagu Johaug."