Therese Johaug tulistas FISi plaani auklikuks

Rahvusvaheline suusaliit (FIS) kavatseb turnee võistluste arvu suurendada seniselt seitsmelt etapilt kaheksale. Kolm osavõistlust toimuks Šveitsis Val Müstairis, kaks Itaalias Toblachis ja kolm Itaalias Val di Fiemmes.

Lisaks plaanitakse Tour de Ski viia aasta algusesse - see peetaks 1.-10. jaanuarini 2021 ehk vaid kuus nädalat enne maailmameistrivõistlusi. Tänavu peeti tuur 28. detsembrist 5. jaanuarini.

Johaug vihjas, et võib sarnaselt eelmisele hooajale suusatuurist loobuda, et keskenduda maailmameistrivõistlustele.

"Ma ei ole kindel, et ma järgmisel tuuril osalen. Mul läks mullu maailmameistrivõistlustel väga hästi, sest ma jätsin Tour de Ski vahele. See on nagu pasjanssi ladumine," sõnas Johaug VG-le.

Norralanna lisas, et FIS peaks oma reformikava tõsiselt läbi mõtlema. "Nad peavad selleks, et kõik parimad osaleks, midagi välja mõtlema. Kui tuuril on kaheksa etappi, peavad nad sellega leppima, et sportlastel pole maailmameistrivõistluste tõttu võimalik seal endast kõike anda. Samuti pole võimalik alustada alles 1. jaanuaril. See tooks mitmepäevasõidu MMile liiga lähedale," rääkis Johaug.

FIS-i võistluste direktor Pierre Mignerey kinnitas, et midagi pole veel lukku pandud ja nad on muudatusettepanekutele avatud. "Peame selle üle veel mõtlema ja arutama, milline peaks suusatuuri kava olema. Siiski tahtsime näha, millist tagasisidet meie pakutud uus programm saab," ütles ta.

Mignerey sõnul oleks alternatiivne algusaeg 25. detsember, kuid siis peaks sportlased ja treenerid ohverdama jõulupühad.

FIS turundusdirektor Jürg Capol on kindel, et kõiki rahuldavat kava ei suudeta niikuinii välja mõelda.