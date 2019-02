Therese Johaug sai kullavõidu järel sõnumi ka dopingutohtrilt

Johaugi viimane võistlus tiitlivõistlustel oli 2015. aastal Falunis, võistluskeelu tõttu jäi tal vahele nii 2017. aasta Lahti MM kui ka mullune olümpia PyeongChangis. Seefeldis võttis ta kohe enda avastardis kuldmedali, võites 15 km suusavahetusega sõidu ülikindlalt – teisena lõpetanud koondisekaaslane Ingvild Flugstad Östberg kaotas 57,6 sekundiga, vahendab ERR Sport.

"Sain täna Fredrikult sõnumi," avaldas Johaug pärast kuldmedali kaelasaamist ajalehele VG. "Tema arvates on see suur saavutus, sama arvan ka mina. See on olnud paras teekond, mille oleme pidanud koos läbi käima ja tema jaoks on sama tore kui minu jaoks, et oleme suutnud selle raske aja üle elada."