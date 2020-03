Therese Johaug saatuslikust veast: oleksin pidanud täna võitma

Vahepeal enam kui 45 sekundiga juhtinud Johaug püüti Karlssoni poolt kinni umbes kilomeeter enne finišit. Rootslanna edestas konkurenti lõpuks 1,2 sekundiga.

"See oli taktikaline võit Rootsilt ja viga Norralt," tunnistas Johaug pärast sõitu. "Ma oleksin pidanud täna võitma. Mul oli hea start ning tundsin end hästi. Väga kahju, et juhtisin minutiga ja siiski kaotasin."

"Meile öeldi, et me suuski ei vahetaks. Järgisin mulle antud nõu," jätkas MK-sarja üldliider. "Pärast seda, kui rootslannad vahetasid suusad ära ning vahe hakkas tulema, oli selge, et oleksime pidanud sama tegema."

Karlsson oli karjääri esimese etapivõidu üle mõistagi uhke. "Suurepärane tunne ja milline võit meie tiimile! Täna olid väga head suusad meil all. Ma ei mõelnud Johaugi peale, aga ühel hetkel kuulsin, et olen teda kinni püüdmas. Tundsin end täna väga tugevalt."

"See on päris raju, et Frida teenis esimese võidu MK-sarjas Oslos. See on fantastiline," lisas koondisekaaslane Charlotte Kalla.