Therese Johaug rikkus koos abikaasaga Norra eriolukorra reegleid

Antud reegliga tahab Norra valitsus piirata koroonaviiruse levikut väiksemates kohtades. Norra inimesed peaksid jääma oma kodudesse ning kui suvila pole just nende ametlik elukoht, siis ei tohiks seal ka karantiiniaega veeta.

Johaugi abikaasa Nils Jakob Hoff, kes on endine sõudja ja töötab hetkel arstina Lillehammeris, tegi Lillehammeri vallale avalduse koos Johaugiga oma suvilas peatuda ning sai selleks ka loa.

Tegelikult tegid nii Hoff kui ka Lillehammeri vallaametnik vea, sest nende suvila ei asu üldsegi Lillehammeris, vaid naabervallas Ringsakeris.

Vea avastades tegi Hoff samasuguse avalduse ka Ringsakerile, kuid sealt vastati, et taolise loa andmine pole isegi valdade pädevuses, vaid neid võib väljastada ainult Norra valitsus.

Johaugi abikaasa ütles ajalehele VG, et on valmis reeglite rikkumise eest annetama Punasele Ristile 15 000 krooni ehk umbes 1300 eurot. Hoffi sõnul on nad Johaugiga tänaseks päevaks Oslosse tagasi pöördunud.

Hoff lisas, et kutsus Johaugi endaga suvilasse, sest oli ise hiljuti operatsioonil käinud ja vajas igapäevatoimetustes abi.

"Mina olen see, kes töötab arstina Lillehammeris. Mina taotlesin luba suvilasse jääda. Mina palusin tal endaga kaasa tulla ja ütlesin, et kõik on korras. Tema [Johaug] on võimeline oma otsuseid ise tegema ning on valmis vastu võtma karistuse, aga see on ühe tervishoiutöötaja ja tema partneri, mitte suusastaari suvilapuhkuse juhtum," ütles Hoff VG-le saadetud kirjas.

Johaugi mänedžer Jørn Ernst ei soovinud suusastaari nimel lugu kommenteerida.