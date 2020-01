Therese Johaug püstitas mitteametliku maailmarekordi

"See on kindlasti mitteametlik maailmarekord," teatas Björn, vahendab VG. "Ükski 10 km sõit pole kunagi nii kiire olnud."

Teise koha saanud Astrid Uhrenholdt Jacobsen kaotas Johaugile 44,6 sekundiga.

Johaugi sõnul kujunes sõit niivõrd kiireks, sest rada oli jäine. "Ma arvan, et see ring oli 4,5 km pikkune, seega ma sõitsin umbes 9 kilomeetrit. Kuid see möödus tõesti kiiresti. Rada oli väga kiire ja jäine," rääkis 31-aastane norralanna ja lisas: "Võiduajast rohkem olen ma rahul vahega, mille suutsin konkurentidega sisse sõita."

Norra meistrivõistluste pronksmedali sai Tiril Udnes Weng (+51,5).