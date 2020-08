Therese Johaug Petter Northugi skandaalist: mul on temast kahju, kuid selline käitumine pole normaalne

Kahekordne olümpiavõitja ja 13-kordne maailmameister Northug sattus skandaali augusti keskpaigas, kui jäi politseile vahele kihutamisega. Hiljem korraldati norralase kodus läbiotsimine, mille käigus leiti sealt kokaiini. Northugile on esitatud süüdistused kiiruse ületamise, ebakaines olekus auto juhtimise ja narkootilise aine omamise eest. Möödunud nädalal korraldas endine suusakuningas pressikonverentsi, kus tunnistas avalikult, et maadleb alkoholi- ja narkootikumisõltuvusega.

Norra väljaanne VG palus Northugi olukorda kommenteerida Norra suusatamise praegusel suurimal staaril Therese Johaugil. "On selge, et ta vajab professionaalset abi. Nüüd algab kõige keerulisem teekond," sõnas Johaug. "See on ilmselt raskem tee kui kõikide MM-i ja olümpiamängude medalite võitmine, mida ta suutnud on. Hoian pöialt, et ta suudab sellst jagu saada, kuid see läheb raskeks."

Ühtlasi mõistis ta Northugi ohtliku käitumise liikluses hukka. "Tema käitumine ohustas teiste elusid ja see pole normaalne. Mul on Petterist kahju, kuid ma distantseerin end selgelt sellisest käitumisest. See läheb vastu kõikide minu põhimõtetega."

"Olin kuulnud kuulujutte, kuid polnud teada, kas need vastasid tõele," tõdes Johaug, et ta polnud Northugi muredest otseselt šokeeritud ning lisas, et kaasmaalase juhtum on järjekordne näide sportlaste allakäigust pärast karjääri lõppu. "See on medali teine külg. Northug on järjekordne näide, et karjääri lõpetamine on karm aeg. Sa oled harjunud tähelepanuga ja kõige keskmes olemisega, kuid ühel hetkel viskad suusad riiulile ning mõnes mõttes sa ei huvita enam kedagi."

Ka Northug ise on tunnistanud, et oli teadlik inimeste kahtlustustest seoses tema sõltuvustega. "Kuulujutte liikus ringi ja paljud küsisid ka minult selle kohta, kuid ma eitasin kõike ja hoidsin seda enda teada," rääkis Northug pressikonverentsil.