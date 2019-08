Therese Johaug: olümpiakuld pole enam nii oluline minu jaoks

31-aastane Johaug avaldas Norra väljaandele VG, et ta ei sihigi enam individuaalset olümpiakulda.

"Ma ei ole sellele veel mõelnud," vastas Johaug küsimusele, kas ta plaanib jätkata 2022. aasta Pekingi taliolümpiani. "Võib juhtuda, et osalen seal, aga kindlasti ei ole ma praegu sellele mõtlemas ega selleks valmistumas."

Johaug on korra tulnud ka olümpiavõitjaks, aga seda 2010. aasta Vancouveri olümpial 4x5 km teatesõidus. "Olümpiakuld pole mulle enam nii oluline nagu vanasti. Kõige olulisem on see, et ma tunnen end hästi ja olen leidnud selle, mis mind motiveerib võistlema, reisima ja treenima."

Johaugil on selja taga võimas tagasitulekuhooaeg. Mäletatavasti jäi norralanna anaboolse steroidi klostebooli kasutamisega vahele 2016. aasta sügisel ega osalenud keelu tõttu järgneval kahel hooajal ühelgi võistlusel.

Oma esimese stardi ja kohe ka võiduka tegi ta mullu novembris. Lõppenud hooaeg kujunes Johaugi jaoks väga edukaks, kui ta võitis kolm MM-kulda ja ühe hõbeda. "See, mis ma eelmisel talvel saavutasin, on minu jaoks palju tähtsam kui olümpiakuld."

Kümnekordne maailmameister ei täpsustanud, mitu hooaega ta veel suusatada tipptasemel plaanib. "Olen nii palju kogenud, et olen jõudnud otsusele, et päeval, mil ma saan aru, et mulle piisab sellest kõigest, tõmban karjäärile joone alla."