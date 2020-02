Therese Johaug: olen väsinud kuulmast, et tegelen suusatamise hävitamisega

"Pean ennast alati kaitsma, sest ma sõidan nii kiiresti. Kui on jälitussõit, on kõik valesti. Kui on mõni pikk distants, on kõik valesti. Kui Tour de Ski lõppeb mäkketõusuga, kus olen kõige parem, öeldakse, et kõik on valesti. Nüüd lõpetasime jälitussõidga ja ma võitsin taas liiga suure vahega," rääkis Johaug Aftonbladetile.

"Püüan iga päev saada paremaks suusatajaks. Aga kohtun iga päev arvamustega, nagu ma hävitaks meie ala. Vahepeal väsin enda eest seismisest ja enda kaitsmisest ära," lisas ta.

Kui sprindid välja jätta, on Johaug sellel hooajal esikohata jäänud vaid mõnel üksikul võistlusel. MK-sarjas on ta liidrina kogunud 2268 punkti, mida on 657 võrra rohkem kui teist positsiooni hoidval kaasmaalannal Heidi Wengil.