Therese Johaug näitas kodustel võistlustel suurt ülemvõimu

Johaug lõpetas Beitostölenis peetud naiste 10 km klassikasõidu ajaga 26.52,40 ning edestas teise koha saanud 19-aastast Helene Marie Fossesholmi 58,9 sekundiga. Kolmandana lõpetanud Heidi Wengil kogunes kaotust minut ja 13 sekundit.

Neljas oli Silje Theodorsen (+1.37,7) ja viies Anne Kjersti Kalva (+1.43,6).

Johaug tunnistas, et oli võistluse eel pisut närvis. "Olin viimastel päevadel natuke ärevil, sest ei teadnud, kuidas minu vorm võib olla. Põhjus selles, et ma pole saanud sarnaselt varasematele aastatele treenida. Kas ma olen vormis? Mul on hea meel, et sain selle kohta kinnituse," lausus Johaug NRK-le.