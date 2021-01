Therese Johaug langes Norras kriitika alla

Kui reedel sai Johaug 10 km eraldistardist vabatehnikasõidus ameeriklanna Jessie Digginsi järel teise koha, siis eilsel 10 km ühisstardist klassikasõidus tuli tal lõpuheitluses tunnistada 21-aastase rootslanna Linn Svahni ja venelanna Julia Stupaki paremust.

Norra rahvusringhäälingu NRK suusaekspert Astrid Uhrenholdt Jacobsen avaldas laupäeval arvamust, et Johaug valis vale taktika. "Ta püüdis algusest peale tempot hoida, nagu varem eeldati. Johaug oli etapil üsna hea, kuid parimate sprinterite vastu on ta liiga väike. Olin veidi üllatunud, et viimasel mäel tahtis kõige väiksem ja kergem suusataja esimene olla. Ma oleksin tema asemel sel hetkel võtnud teiste tuulde ning suusatanud teisel või kolmandal kohal," ütles norralanna.

Endine sprindi maailmameister Uhrenholdt Jacobsen nimetas Svahni maailma hetke parimaks naissprinteriks ning leidis, et konkurentidel on nüüd Johaugi alistamisest hammas verel.

"Nüüd hakkavad nad talle ohtu kujutama, kuna on näinud, et suudavad Johaugiga sammu pidada. Ja nad on ka õppinud, et kõige raskem on taluda Johaugi sõidu alguse tempot. Rivaalid on aru saanud, et Johaugi on võimalik kinni püüda ka juhul, kui ta on alguses väikese vahe sisse teinud," lisas endine tippsuusataja.