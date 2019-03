Therese Johaug kommenteeris esmakordselt eestlaste dopinguskandaali

"Minu arvates on see ääretult kurb, et selline asi (doping) on endiselt meie ala juures ja sellisel moel," sõnas Johaug nädalavahetusel Falunis peetud MK-etapi ajal.

"Tegemist oli pealegi korraldajariigiga. Austrias oli nii palju vabatahtlikke, kes andsid MMi korraldamiseks oma panuse... Ja siis juhtub selline asi," rõhutas Johaug, et vahele jäid ka kaks austerlast.

Seefeldis võeti lisaks kahele eestlasele veredopinguga vahele austerlased Dominik Baldauf ja Max Hauke ning kasahh Aleksei Poltoranin.

"Ma usun, et kõik võistlejad ei tee nii. Mina keskendun enda tegemistele ja nii palju teistele ei mõtle," jätkas Johaug. "Aga tore on see, et kulisside taga käib kõva dopinguvastane töö, millest me väga palju ei teagi."