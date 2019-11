Therese Johaug kardab FISi reformi: osad suusatajad hakkavad kindlasti petma

Therese Johaug Foto: MARTIN OUELLET-DIOTTE, AFP/Scanpix

Rahvusvaheline Suusaliit (FIS) on otsustanud alates järgmisest sügisest keelustada fluoripõhised mürgised pulbermäärded. Murdmaasuusatamise olümpiavõitja ja kümnekordne maailmameister Therese Johaug kardab, et see toob kaasa suure pettustelaine.