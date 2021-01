Teatesõidus märatsenud Bolšunov ning teda kaitsma asunud Välbe vabandasid soomlaste ees: vaenulikkus pole osa meie käitumisest

Bolšunov põhjustas skandaali pühapäeval, kui virutas Lahti MK-etapi meeste 4x7,5 km teatesõidu lõpusirgel Mäki suunas kaks korda suusakepiga, sest leidis, et soomlane blokeeris teda määrustevastaselt. Finišijoone ületamise järel sõitis Bolšunov Mäkile veel ka jõhkralt sisse, nii et viimane kukkus pikali.

Esialgu asus Venemaa suusaliidu juht Jelena Välbe Bolšunovi poolele. "Reeglid on ebaselged. Igakord, kui neid loen, tekib mul FIS-ile küsimusi. Praktikas näeme, et osadele kehtivad ühed reeglid, teistele teised. Tahame, et valitseks mingigi õiglus. Selge see, et Aleksandri emotsioonid keesid põhjusega üle. Mina oleks veel hullemini teinud. Mina olen emotsionaalne inimene, Aleksandr suudab ennast paremini tagasi hoida," rääkis Välbe RIA Novostile.

"Jah, nõustun, et Aleksandri tegu oli ebasportlik, aga olen tema poolel. Soomlane käitus nagu siga. Mäki näost oli näha, et ta rikkus reegleid ja ta oli hirmul. Ja olukord, kus Aleksandr lõi väidetavalt kepiga soomlase suunas... ta ütles, et ei tahtnud teda lüüa, vaid ta lõi lihtsalt keppidega õhku. Seda tuleb suusatamises tihti ette. Aga pärast finišit sõitis ta meelega soomlaste seltskonda sisse, see on selge," lisas Venemaa suusajuht.

Hiljem oli Välbe ja Co toon aga hoopis rahulikum. "Venemaa suusaliit, Bolšunov ja Välbe vabandavad Bolšunovi käitumise pärast Mäki suhtes," vahendas Iltalehti. "Vaenulikkus ei ole osa Venemaa suusaliidu käitumisest ning väärtustame väga ausat sporti. Bolšunov vabandab Mäki ees. Oleme saatnud ka ametliku kirja Soome suusaliidule."

Mäki tunnistas Iltalehtile, et töötles teadlikult sõidu ajal Bolšunovit. "Ma vaatasin talle sõidu ajal otsa, see võis teda veidi provotseerida. Tervitasin teda veel viimase tõusu ja laskumise peal, kuid ma ei tea, kas ta sai sellest aru," sõnas soomlane. Mäki käis intsidendi juurel ka uuringutel, kukkumise käigus viga saanud paremas käes murdu ei tuvastatud.

Eile selgus ühtlasi, et Soome politsei on Bolšunovi osas alustanud uurimist, sest neile on laekunud venelase suhtes kaks taotlust. Häme politsei kriminaalasjade vanemkomissar Martti Hirvonen kinnitas Iltalehele, et Bolšunovi käitumise osas alustatakse eeluurimist. Kuriteoteate esitajad olid tema sõnul üksikisikud, kes on väitnud, et Bolšunov tahtis sihilikult vigastust tekitada.