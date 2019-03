Team Haanja tragikoomiline viimane postitus: siit saame ainult paremaks minna

Madis Kalvet reporter RUS

Team Haanja viimaseks jäänud postitus lubab, et siit saab ainult paremaks minna. Foto: Ekraanitõmmis, teamhaanja/Instagram

Nüüdseks on selge, et dopingut tarvitasid vähemalt kolm Team Haanja liiget. Veredopingu kasutamist on tunnistanud Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu ja Algo Kärp. Juba koheselt sai selgeks, et tiimi aastas paarisaja tuhande euroga toetanud Merko tõmbab edasiseks sellest ettevõtmisest rahad välja. Sellega on sisuliselt selge, et Team Haanja tegevus on igaveseks läbi.