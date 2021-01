Tartu Maratoni põhiüritus toimub, eelüritused jäävad ära

Millised muudatused ootavad ees põhipäeval, 21. veebruaril?

Koostöös terviseametiga on välja töötatud plaan, mis võimaldab viia Tartu Maratoni läbi ohutult nii osalejate, korraldajate kui ka vabatahtlike jaoks. See tähendab mõistagi ka erinevaid piiranguid.

· Üritusele soovitame kohale tulla isikliku transpordivahendiga, kus on ainult ühe pere liikmed. Ametlikus maratonibussis võib korraga olla 50% bussi täituvusest ning kohustuslik on kanda ühekordset maski, mille annab bussijuht.

· Korraldajad kannavad maski või visiiri. Maski kandmise kohustus on ka osalejatel: stardieelselt (v.a. soojendust tehes ja stardikoridoris) ning finišijärgselt. Finišialas saab maski korraldajalt.

· Ühes stardigrupis on maksimaalselt 500 osalejat. Stardid antakse 15-minutilise vahega. Täpsem info kellaaegade ja stardigruppide kohta saadetakse kõikidele osalejatele.

· Siseruume kasutada ei saa (sh pesemine), kuid finišialas on võimalik riideid vahetada eraldatud alal.

· Toit ja jook on teeninduspunktides topsides, finišialas antakse osalejatele toidupakid.

· Pealtvaatajatel on keelatud üritusele tulla

Kas välisosalejad saavad tulla Tartu Maratonile?

Välismaalastel soovitame osaleda virtuaalselt. Kui on siiski soov tulla kohale, peab arvestama välisministeeriumi kodulehel toodud piirangutega ning planeerima reisiperioodi selliselt, et oleks võimalik järgida kehtivaid nõudeid.

Mis saab nendest, kes plaanisid 14. veebruaril starti tulla?

Võtame ühendust kõikide osalejatega, kes on end selleks päevaks kirja pannud. Üks alternatiiv on registreerida ümber virtuaalsõidule ning läbida see 14. veebruaril Tartu Maratoni rajal. Rajameister teeb selleks päevaks suusaraja valmis samamoodi nagu võistluspäevaks. Virtuaalsõidul saab osaleda 8. veebruarist 14. märtsini.

Mis saab lastesõitudest?

Tartu Tähtvere spordipargis lastesõite 20. veebruaril ei toimu, kuid lapsed saavad osaleda virtuaalsõidul endale sobival ajal ja kohas 8. veebruarist 14. märtsini.

“Väga kahju on tõdeda, et Avatud Rada, Teatemaratoni, 16km sõitu ning lasteüritusi sel aastal korraldada ei saa! See-eest plaanime teha Tartu Maratoni põhipäeva osalejatele niivõrd meeldivaks ja ohutuks kogemuseks, kui see tänastes oludes võimalik on,” nendib Kelk.