Tammjärve ja Veerpaluga samaaegselt kinni nabitud Austria suusataja sai viis kuud tingimisi

Saksa arsti Mark Schmidti juhendamisel ja abiga veredopingut tarvitanud Baldauf mõisteti süüdi tõsises spordipettuses. Samasuguse karistuse sai eelmisel aastal ka verevahetuse ajal teolt tabatud Max Hauke. Mõlemad austerlased on rahvusvahelise suusaliidu (FIS) poolt saanud nelja-aastase võistluskeelu.

Sarnaselt Haukele tunnistas Baldauf üles nii veredopingu kui ka kasvuhormooni kasutamise. Ta ütles, et lasi esimest korda verd vahetada 2016. aasta aprillis ning alustas kasvuhormooni võtmist 2017. aasta sügisel, kuid ei teinud viimast kuigi tihti.

"Tahtsin kodustel maailmameistrivõistlustel oma potentsiaali näidata," sõnas ta.

Baldaufi sõnul sai ta Saksa dopinguarstist teada samuti tema teeneid kasutanud Johannes Dürri kaudu, kes mullu septembris sai oma seotuse eest dopinguskandaaliga eluaegse võistluskeelu.

"Dürr rääkis mulle, kuidas asjad tippspordis käivad. Ta ütles, mida ta on ise teinud ning et on üks Saksa arst. Kuid ta ei öelnud kunagi, et ma peaksin seda tegema," lausus Baldauf, lisades, et just Dürr andis talle Schmidti kontakti.

Hauke ja Baldaufiga samal päeval arreteeris Austria politsei Seefeldis Karel Tammjärve, Andreas Veerpalu ning Mati Alaveri ja Andreas Veerpalu kasahhist õpilase Aleksei Poltoranini, kuid kohtu alla anti Innsbruckis vaid austerlased.