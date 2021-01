Tammjärv viis dopingu tõttu kaotatud Eesti meistritiitli õigele omanikule, Veerpalu kuldadest pole kippu ega kõppu

Teatavasti on dopingureeglite rikkumise tõttu tühistatud Algo Kärbi, Andreas Veerpalu ja Karel Tammjärve tulemused alates 2017. aasta veebruarist, mille tõttu peaksid mitmed Eesti meistrivõistluste medalid minema ümberjagamisele.

Eesti Päevaleht tegi tunamullu ülevaate kõikidest Eesti võistlustest alates 2017. aasta talvest, kus Kärp, Veerpalu ja Tammjärv konkurentide eest medaleid noppisid.

Muu hulgas kerkisid kahekordseteks Eesti meistriteks Alvar Johannes Alev ja Martin Himma.

Õhtulehe teatel on Himma ühe kuldmedali kätte saanud. "Karel kirjutas mulle pärast seda uudist, et kas tahad. Ütlesin, et pole vaja, aga ta tõi ikkagi. Selles suhtes aumees," ütles Himma Õhtulehele. Veerpalu käes olevatest kuldmedalitest pole Himma ega Alev midagi kuulnud.

Loe täispikka artiklit Õhtulehest.