Šveitsi lipu alla kolinud olümpiapronks: Venemaal polnud mul võimalust karjääri jätkata

33-aastane Tšernoussov avaldas lootust, et suudab edukalt tippsuusatamisse tagasi tulla. Viimastel hooaegadel on ta võistelnud peamiselt kommertsmaratonidel.

"Mul on suur motivatsioon, kuid see ei saa lihtne olema. Suvel pean kõvasti treenima. Ja siis üritan saada Šveitsi passi. Kui mul veab, saan selle kiiresti kätte. Minu eesmärk on võistelda Šveitsi eest 2022. aasta olümpiamängudel," sõnas Tšernoussov, kes on abielus Šveitsi laskesuusataja Selina Gaspariniga.

Tšernoussovil on koondise vahetamiseks rahvusvahelise suusaliidu (FIS) luba juba olemas. Venemaa suusaliidult ta luba taotleda ei kavatse. "Ma pole neli aastat Venemaa eest võistelnud, seega ei vaja ma nende heakskiitu. Mul on kõik vajalikud dokumendid olemas."

Olümpiapronks tunnistab, et ta pole kaks aastat Venemaal käinud ega oska hetkel midagi taga igatseda. Ühtlasi on tal valusalt meeles, kuidas "üks inimene" teda juba aastaid tagasi reeturiks sõimas. See juhtus, kui Aleksandr Legkovilt ja Maksim Võlegžaninilt võeti Sotši olümpia medalid ning Tšernoussov tõusis korraks kullale (2018. aastal said Legkov ja Võlegžanin spordiarbitraaži otsusega medalid tagasi). Siis tembeldas Venemaa murdmaakoondise treener Juri Borodavko Tšernoussovi reeturiks ja pealekaebajaks.

"Ma pole esimene sportlane, kes Venemaalt on lahkunud. Minu kodused sõbrad reageerisid sellele uudisele positiivselt, nende jaoks pole see probleem," rõhutas suusataja.

Venemaa sporti tabanud dopinguskandaalid pole Tšernoussovi Šveitsi kolimisega seotud. "Ei. Ma tean, et olukord on keeruline, kuid see polnud põhjus. Peamine põhjus on see, et elan Šveitsis. Tahan ülejäänud elu siin veeta koos oma perega. Teine põhjus on see, et see on minu jaoks ainus võimalus karjääri jätkata," tunnistab ta.

"Kui ma esimest korda Šveitsi tulin, armusin kohe sellesse riiki. Siin on väga lahe. Mulle meeldivad mäed ja loodus. Siin on väga mugav treenida. See on riik, kus tahan elada," lausus suusataja.

Tšernoussov lisas, et on usinalt saksa keelt harjutanud ja usub, et suudab juba suvel Šveitsi passi saamiseks keeleeksami ära teha.