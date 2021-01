Šveitsi äss viskas õhku dopingukahtluse: kas Tour de Skid valitsevad venelased on ikka puhtad?

"Ma pole kunagi niisugust domineerimist näinud," ütles neljakordne olümpiavõitja ja Kein Einaste õpilane Dario Cologna, kelle nimel on kolm Tour de Ski võitu (2008/09, 2010/11 ja 2011/12), Šveitsi ajalehele Blick.

34-aastane šveitslane rõhutas, et ei taha vihjata dopingule, kuid meenutas siiski 2014. aasta Sotši olümpia dopinguskandaali.

"Oleks lihtne arvata, et nad pole puhtad, aga seal on juhtunud palju asju, mis ei näe head välja," lisas Cologna.

Venemaa koondise peatreenerile Markus Cramerile teevad sellised kahtlused haiget. Ta ütles teisele Šveitsi väljaandele NZZ: "Ma ei suudaks Venemaa tiimiga tööd teha, kui ma poleks kindel, et siin on asjad korras."

Cramer lükkas ümber ka kahtlused, nagu võiks vanade trikkide juurde olla naasnud Venemaa treenerite tiimi kuuluv Juri Borodavko, kes on dopinguga tegelemise eest saanud minevikus kaheaastase juhendamiskeelu.

"Ma usun, et ta saab aru, et võitmiseks pole dopingut vaja," sõnas Cramer selle kohta.

Samas lisas Cologna, et venelaste domineerimise üheks põhjuseks on kindlasti ka Norra koondise otsus MK-sarjast ja Tour de Skist koroonaviiruse ohu tõttu kõrvale tõmbuda. "Ja kui sul on selline tiim, siis kõik kütavadki teineteist üles," lisas ta.

Tour de Ski lõpeb täna Val di Fiemmes, kus naiste 10 km ränga lõputõusuga jälitussõit algab kell 13.45 ja meeste sõit 16.35.