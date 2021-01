Suusatuuril puhta töö teinud Bolšunov vihjas naljaga pooleks, et kaalub üleminekut laskesuusatamisele

Kui Venemaa ajakirjanikud Bolšunovilt naljaga pooleks küsisid, kuna ta võiks laskesuusatamisse üle minna, vastas ta naerdes: "Mul on siingi veel palju lahendamata probleeme. Nii et siis (lähen), kui suusatamisega on kõik korras."

2010. aastal Vancouveris meeskondlikus sprindis pronksi saanud Aleksei Petuhhov ei usu, et Bolšunov võiks laskesuusatamisele üle minna, sest selline alavahetus pole kerge.

"Ma arvan, et see oli nali. Peame austust avaldama laskesuusatajatele, kes on kogu oma karjääri jooksul oma oskusi arendanud. Võistluse ajal laskmise tunnetust ei saa ühe aastaga omandada. Ümberõpe võtab aega 4-5 aastat. Kuigi on ka erandeid, nagu 2016. aastal laskesuusatamisele üle läinud Denise Herrmann, kes hakkas kohe näitama korralikke tulemusi ning tuli 2019. aastal maailmameistriks."

"Põhimõtteliselt, kui Sašal (Bolšunov) on hea laskmisoskus, ta on seda lapsena harrastanud, siis on selline võimalus muidugi olemas. Kuid ma arvan, et ta tegi selle ülemineku osas ikkagi nalja. Tal läheb suusatamises hästi ja tal on seal veel palju saavutamata eesmärke," lisas Petuhhov.

24-aastane Bolšunov püstitas tänavusel suusatuuril ka kaks rekordit: ta pääses esimese suusatajana kõigil kaheksal etapil poodiumile (viis võitu, kaks teist kohta ja üks kolmas koht) ning võttis kõigi aegade suurima võidu, edestades Maurice Manifikati 3 minuti ja 23 sekundiga. Mõistagi aitas Bolšunovi ülekaalukale võidule kaasa asjaolu, et kogu Norra koondis jäi tänavuselt tuurilt eemale.