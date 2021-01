Suusatamise olümpiavõitjal amputeeriti vasak jalg

"Jalg läks, aga ma saan selles elus veel käia," sõnas 96-aastane Rantanen haiglavoodis lamades, kirjutab Ilta-Sanomat.

"See oli vastik asi, aga mida need inimesed said teha? Mul pole siin midagi muretseda. Elu läheb edasi ja mõistus on mul jätkuvalt väga terav," jätkab ta optimistlikult.

Rantaneni probleemid vasaku jalaga algasid mullu novembris ning kuu aega hiljem avastasid arstid tõsise varbapõletiku. "Mu jalg hakkas kõigepealt sügelema ja siis aja jooksul valutama. Kuid isegi arstid pole suutnud öelda täpset põhjust, miks mu jalg maha tuli lõigata," sõnas soomlanna.

Rantanen osales kolmedel olümpiamängudel ja võitis kokku kolm medalit - teatevõistlustelt kulla ja pronksi ning 10 km individuaaldistantsilt pronksi.