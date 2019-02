Suusatamise MM-il on õhus dopinguskandaal: politseireid puudutas ka Eesti koondist

Värske info kohaselt on Eesti aja järgi kell 16 Innsbruckis kavas pressikonverents, kus toimunust annavad ülevaate Austria ja Saksamaa ametivõimud. Tundub olevat kahe riigi ühisoperatsioon. Seppelt pakub, et tegemist on Torino olümpia järgse suurima dopinguskandaaliga.

Nach ARD-Informationen besteht der Verdacht, dass Athleten vom WM-Gastgeber Österreich, aus Estland und Kasachstan betroffen sind. Blutdoping direkt vor Ort? Der Verdacht: Inflagranti erwischt Stunden vor dem 15-km-Wettbewerb der Männer. — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) February 27, 2019