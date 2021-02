Suusatamise MM-i ähvardab soojakatastroof. Ajakava muudeti ja muudetakse ilmselt veel

Oberstdorfis lubab ilmateade päikeses käes üle 20 kraadi sooja, mis sulatab lund ja lõhub rajad. „Peame sumpama põlevaksuses lumesupis ja see pole suusatamine,” kirus kahekordne maailmameister norralane Emil Iversen.

Korraldajad olid sunnitud muutma ajakava ning neljapäevane sprindi kvalifikatsioon toodi ligi kolm tundi varasemaks ning algab kohaliku aja järgi kell 9, Eesti aja järgi kell 10. Veerandfinaalid stardivad kaks ja pool tundi hiljem.

Venemaa suusakoondise peatreener sakslane Markus Kramer nõudis, et kõik murdmaavõistlused, mis on seni planeeritud startima pärast keskpäeva, tuleb tuua hommikusele ajale, sest vastasel korral võidutseb ebaõiglus.

„Neis oludes saab niigi määravaks suuskade valik ja määrimine, aga pehme rada soosib lisaks kergekaalulisi sportlasi,” selgitas Kramer.

Tegelikult on startide varasemaks muutmine oluline ka ohutuse seisukohast. Nimelt on järsemad laskumised varju jääval mäeküljel, sportlased saavad sisse kiiruse kuni 70 km tunnis ja sööstavad siis päikesest üles soojendatud lumele, mis võtab äkiliselt suusad kinni, mistap on oodata karme kukkumisi.

Paraku pole startide varajaseks toomine lihtne, sest sellega muutub ka ülekannete aeg ning telekanalid peavad kava ümber tegema.

Eesti suusaliidu alajuht Rauno Loit selgitas Delfile, et Oberstdorfis kaaluti esindajate koosolekul kahevõistluse startide varasemaks toomist, kuid leiti, et siis peaksid suusahüpped algama niiöelda poolest ööst ning kaotaks telepubliku.

Üks on selge, MM-i esimesel nädalal on suurim kõneaine Oberstdorfis ilm.