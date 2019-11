Suusatamise MK-sarja üldvõitja peab saladusliku terviserikke tõttu hooaja avaetapi vahele jätma

"Olen jõudnud olukorda, kus ma ei saa suusatada. See on kurb ja see olukord on tingitud tervislikest põhjustest. Ma ei läbinud koondise juures kõiki tervisekontrolli nõudeid ja seetõttu on parem võistlused vahele jätta," kinnitas norralanna, et ta ei osale nädala pärast Rukal algaval MK-avaetapil.



Konkreetset põhjust ta avaldada ei tahtnud. "Need on asjad, millest ma ei soovi rääkida. Need on isiklikud asjad," lausus Östberg tänasel pressikonverentsil.



Norra koondise arst Øystein Andersen jäi samuti napisõnaliseks: "Nagu Ingvild ütles on tegemist terviseprobleemiga. Hoiame sellistel asjadel aasta läbi pingsalt silma peal. Selleks, et starti pääseda, on vaja teatud nõuded täita. Kui pole täidetud, suusatada ei saa," kommenteeris tohter.