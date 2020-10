Suusatäht Therese Johaug rääkis oma dopingutarvitamise tagamaadest

Johaug otsustas 2016. aasta suvel lõpus vaatamata kehvale enesetundele Itaalia mäestikulaagris edasi treenida. Tervisemurede leevendamiseks kasutas ta — enda sõnul kogemata — huulekreemi, mis sisaldas keelatud ainet nimega klostebool.

Norralanna sai lõpuks 18 kuu pikkuse karistuse ja pidi eemale jääma muuhulgas ka 2018. aasta Pyeongchangi olümpialt.

"Jäin haigeks, aga läksin ikkagi Val Senalesi laagrisse kohale. See maksis mulle kätte. Mu tervis polnud korras ja seetõttu sain juba esimesel päeval päikesepõletuse. Siis tuli palavik ja huuled läksid katki. Tulemus oli see, et pidin kaks aastat audis olema," rääkis Johaug Dagbladetile.

Johaug lisas, et abi otsides kaotas ta pea ja määris huultele keelatud kreemi.

"Nüüd olen õppinud, et väsinuna ei tasu ennast tühjaks treenida. Kui oleksin 20-aastane ja mul poleks halba kogemust all, oleksin võinud tänavu täpselt sama vea teha. Pärast 18 kuu pikkust karistust lubasin endale, et seda ei juhtu enam kunagi," lausus kümnekordne maailmameister.

Tänavusel suvel antud vereproovid näitasid ületreeningu ohtu ja seetõttu võttis Johaug natukeseks aja maha.

"Nüüd tunnen ennast taas hästi. Olen tagasi tuntud headuses," ütles Johaug.