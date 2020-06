Suusasporti naasnud Björgen sai treeningul hirmutava kogemuse: Therese Johaug pani mind kohe paika

Björgen tunnistas Norra rahvusringhäälingule, et eelmise nädala lõigutreening oli tema jaoks justkui äratuskell.

"Therese pani mind kohe paika. Kuidas öeldakse, viimase kahe aasta jooksul on palju juhtunud. Treenimine tundub minu jaoks värske asi," rääkis kahe lapse ema.

Johaug lisas: "Läks vaja kahte last ja kahte aastat suusatamisest eemalolekut, et ma suudaks Maritit lõpuks lõigutrennis võita. Tal on vaja aega, et uuesti vormi tõusta."

Björgeni hooaja suurim eesmärk on Rootsis toimuv 90 km pikkune Vasaloppeti suusamaraton.

"Ambitsioonid tekivad siis, kui saan stardinumbri kätte. Vaatame, mis sellest välja kujuneb ja kuidas treeningud välja tulevad," rääkis kaheksakordne olümpiavõitja tagasihoidlikult.