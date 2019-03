Suusaliit esitab prokuratuuri Mati Alaveri suhtes kuriteoteate

Team Haanja vastutava treeneri (Anti Saarepuu) ja kinni peetud suusataja (Karel Tammjärv) pressikonverentsil sai teatavaks, et veredopingut on kasutatud aastaid ning et Karel Tammjärve kontaktiks dopingu kasutamise alustamisel oli Mati Alaver. Viimast kinnitas ka Mati Alaver, et tema vahendas Karel Tammjärvele Saksamaa spordiarsti Mark Schmidti kontakti. Muuhulgas kinnitas Karel Tammjärv pressikonverentsil, et "2016. suve teine pool mul oli jutuajamine Mati Alaveriga, kes ütles mulle, et on kontakt, kui tahad kiiremini suusatama hakata, siis on sul see võimalus, Saksamaal on üks arst, kes selliseid asju korraldab. Ja mina võtsin vastuse otsuse jah saada seda abi veredopingu näol."

Eespool kirjeldatud info valguses on EESTI SUUSALIIDU juhatusel tõsine kahtlus, et Mati Alaveri poolt on toime pandud kuritegu. Sellest tulenevalt pöördub Eesti Suusaliit Riigiprokuratuuri poole palvega kontrollida, kas asjaolud, mida on kirjeldatud käesolevas avalduses ning meediaväljaannetes kõnealuse dopingujuhtumi kohta sisalduvad karistusseadistiku §-s 195 sätestatud (kallutamine dopingu kasutamisele) kuriteokoosseisu tunnuseid Mati Alaveri osas.