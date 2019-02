Suusaliidu peasekretär Tõnu Seil: mina ei tea midagi, sportlaste eest vastutab treener Anti Saarepuu

Tõnu Seil ei elab MMil sportlastest ja koondise abimeestest eraldi ning seepärast pole ta enese sõnul juhtunust veel seotud.

„Suusatajad elavad oma majakeses ja ajavad seal omi asju. Minu hotell on tegelikult Innsbruckis. Esialgu tegelen sellega, et saada mingitki informatsiooni. MMi korraldajate poolt pole ühtegi ametlikku teadet veel tulnud. Kogu info on ainult meedias," rääkis Seefeldis viibiv mees. „Mina ei oskagi siin midagi kommenteerida. Seda peaks tegema treener Anti Saarepuu, tema on sportlaste eest vastutav."

Seil kavatseb info hankimiseks minna täna kell 16 algavale pressikonverentsile.

Seefeldis toimuval suusatamise MMil tehti politsei poolt suur operatsioon, mille käigus külastati Austria, Kasahstani ja Eesti sportlasi. Väidetavalt on Eesti suusatajad Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu ning eestlastega tihedalt seotud Kasahstani suusataja Aleksei Poltoranin kinni peetud.