Suusakuulsuse surmatõbi šokeeris ka arste: see haigus oli kogu aeg meist ees

Nousiainenile (neiupõlvenimega Malvalehto) sai saatuslikuks maovähk, mis diagnoositi tal vahetult pärast sportlaskarjääri lõpetamist 2018. aastal. Kuigi soomlanna käis maoprobleemide tõttu arsti juures juba 2016. aastal, tohtrid toona haigusele jälile ei saanud. Maovähk avastati alles siis, kui oli juba liiga hilja.

"Haigus näitas meile keskmist sõrme," tunnistab Soome suusakoondise arst Maarit Valtonen raamatus.

Murdmaakoondises Valtoneni parema käena töötav Mira Tuovinen lisab, et Nousiainenit ei päästnud ka hoolikas tervisekontroll.

„Kahjuks tagavad tervisekontrollid ja vereanalüüsid meie tervisele väga piiratud turvalisuse ja olenemata sellest, kui täiuslikult me oma tervise eest hoolitseme, ei saa me alati oma elukäiku mõjutada," lausus Tuovinen.

Kuigi Tuovinen ise ei hoolitsenud aastate eest Nousiaineni tervise eest, mõjus see draama talle rängalt. Küsimus, kas midagi oleks saanud teha teisiti, on nii Valtoneni kui ka Tuovineni peas mitu korda olnud.

"See juhtum on suurendanud minu arusaama, et kõiki haigusi ei õnnestu õigel ajal avastada. Tihti ei saa midagi parata isegi siis, kui kõik tehakse võimalikult hästi," tunnistab Tuovinen. "See haigus oli meist kogu aeg lihtsalt ees."

Kui Nousiainenil 2018. aasta kevadal väga agressiivne maovähk diagnoositi, pakkusid arstid, et soomlannal on elada jäänud veel kolm kuud, kuid tegelikult pidas ta vastu üle aasta.

Nousiainen saavutas MK-sarjas ühe etapivõidu ning sõitis esikümnesse 17 korda. Maailmameistrivõistlustel jäi Nousiaineni parimaks tulemuseks nii 2005. kui 2013. aasta MMi sprindi seitsmes koht.