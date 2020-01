Suusakuulsus pakkus peavarju kahele pagulasele: see, mis Rootsis toimub, on skandaalne!

2013. aastal võtsid Wassberg ja tema abikaasa Ulrike Wieser oma koju Afganistanist pärit poisi. Kaks aastat hiljem avas paar oma uksed ka teisele pagulaspoisile.

"Minu naine tundis, et me peaksime aitama ja seda on hea teha," rääkis Wassberg. Rootslane tunnistab, et pole poistele peavarju pakkumist kordagi kahetsenud.

"Olen õppinud teist kultuuri tundma ja mõistan nüüd, mida see endast kujutab. Mind poleks Afganistan muidu huvitanud, kui need poisid poleks tulnud ja mulle sellest rääkinud. Meie läänes süüdistame Putinit Venemaa tehtud vigades, kuid hoopis Ameerika Ühendriigid hävitavad kõike. Putinil on parem maailmavaade kui neil, kes on olnud USA presidendid," leiab Wassberg.

63-aastane suusakuulsus lisas, et ühtlasi on ta muutnud oma seisukohta Rootsi sisserändepoliitikas ning leiab nüüd, et see on ebaõiglane. Tema sõnul on praeguse süsteemi ohvrid need, kes jäetakse elamisloata ja sunnitakse Afganistani naasma.

"Põhimõtteliselt saadetakse nad surma, samas kui kurjategijaid ei saa meie riigist välja saata. See on skandaalne!" kurjustab Wassberg. "Ma ei saa aru, mida poliitikud teevad. Seda, mida teie suudate kirjutada ühele A4 paberile, kirjutavad nemad kümnele paberile."

Wassberg võitis 1980. aasta olümpial kuldmedali 15 km distantsil, teenis 1984. aasta talimängudel kulla 50 km maratonis ning võitis 4x10 km teatekulla nii 1984. kui 1988. aasta olümpial.