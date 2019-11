Suusakoondislane Marko Kilp: suusaliidul on seis veelgi raskem kui mul

"Kahju oli sportlastest, treenerist ja üldse kogu alast, aga mis teha," kommenteeris sprinter Kilp ETV saates "Ringvaade" veebruaris lahvatanud dopinguskandaali. "Eestis sellist asja varem polnud juhtunud. Siiamaani õppisime kõrvalt riikidest, aga nüüd see tuli koju kätte. Eks see tegi kõik väga palju raskemaks, aga püüame sellest üle olla. Tuleb uue hooga edasi minna ja jalad alla saada."

Vaatamata raskele seisule pole Kilp pidanud üksi eriti treenima. "Kuna olen ainus vend, siis kõik tahavad minuga koos trenni teha. Laagrites treeningpartneritest just puudust pole. Palju nooremaid suusatajaid on, kelle eesmärk on Pekingi olümpiale jõuda. Isiklikku treenerit mul pole. Anti Saarepuu (endine suusakoondise peatreener - toim) aitab nii palju, kui ta muude kohustuste ja pere kõrvalt jõuab."

"Eesti suusaliidul on veel raskem seis kui minul. Nemad püsivad vaevu vee peal. Mingit toetust ma sealt saanud pole. Isiklike toetajate pealt olen praegu sporti tegemas. Suured sponsorid kadusid suusaspordi tagant ära. Palju asju on ära jäänud, aga põhiasjad olen siiski saanud teha. Ettevalmistus täiesti null pole. Mõned kilomeetrid on siiski all."

Millest kõige enam puudust tunned? "Ikka tiimist. Tiim on see kõige suurem kadu, mis viib edasi. Otseselt füsioterapeuti ja massööri ka pole. Laagris peab hakkama ise muretsema, kes suusad valmis teeb."