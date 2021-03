Suusahüpete valitseja andis MM-il positiivse koroonaproovi

Tänavuse hooaja MK-sarja valitseja positiivse koroonaproovi avalikustas Norra suusaliit.

"Ma olen väga kurb, kuid tunnen end kergete sümptomite juures täiesti okeilt," kommenteeris Granerud, vahendab NRK.

Suusahüppaja isa Svein Granerud tunnistas, et pettumus on suur. "Rääkisin temaga eile. Ta ütles, et sai kiirtestil positiivse tulemuse ja seejärel tuli anda uus test. Täna varahommikul sai ta vastuse ja ka see oli positiivne," rääkis Svein Granerud NRK-le.

"Olukord on muidugi uskumatult hapu. Oleme terve talve unistanud MM-kullast... Kuid oleme õnnelikud vähemalt selle üle, et tal on olnud juba fantastiline hooaeg," lisas isa. "Üsna kindel on, et ta peaks võitma maailma karikasarja."

Granerud juhib tänavust MK-sarja mäekõrguse ülekaaluga. Norralase arvel on 1544 punkti, lähim ohustaja Markus Eisenbichler kaotab juba 526 silmaga.

24-aastane Granerud lahkub Oberstdorfist võistkondliku hõbemedaliga. Normaalmäe individuaalvõistlusel piirdus ta neljanda kohaga.

Hetkel on selgusetu, kas teised Norra suusahüppajad saavad võistlemist jätkata või peab mõni neist jääma isolatsiooni. Alles eile oli Granerud osalenud koos koondisekaaslase Maren Lundbyga pressikonverentsil.