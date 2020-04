Suusaäss Sundby uuest hooajast enam koondisesse ei mahu: selline tunne on, nagu naine oleks pärast 30-aastast abielu lahutust tahtnud

"Selline tunne on nagu, naine oleks pärast 30-aastast abielu lahutust tahtnud," kommenteeris Sundby olukorda Norra rahvusringhäälingule. "Väga veider tunne on."

Norra suusaliit otsustas uueks hooajaks vähendada meeste koondise koosseisu 15 liikme pealt 12 peale. Norra rahvusringhäälingu andmetel kuuluvad järgmisel hooajal riigi esindusse Emil Iversen, Didrik Tönseth, Sjur Röthe, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger, Martin Löwström Nyenget, Johannes Hösflot Kläbo, Sindre Björnestad Skar, Finn Haagen Krogh, Paal Golberg, Erik Valnes ja Havard Solas Taugböl.

Kahekordse olümpiavõitja ja neljakordse maailmameistri Sundby jaoks ei tulnud alaliidu otsus just üllatusena. "Mu abikaasa ootab kolmandat last, kes peaks sündima mais. Sellepärast pole ma saanud piisavalt koondisesse panustada."

Mullune hooaeg jäi vanameistri jaoks kesiseks. Lõppenud hooajal ta kordagi poodiumile ei jõudnud, MK-sarja üldarvestuses lõpetas ta 35. kohal. "Mul on olnud korralikke tulemusi, mis on aidanud mul kohta hoida, aga mullune hooaeg oli kehv."

Sundby kinnitas, et koondisest väljajäämine tema karjääri lõppu veel ei tähenda. Tänu mullusel Seefeldi MM-il võidetud kullale 15 km klassikatehnikasõidus on tal koht järgmisel aastal toimuvale Oberstdorfi MM-ile tagatud. "Eesmärgid on ikka samad. Kavatsen seal medalite eest võidelda."