Suusaäss Sundby seis on väga kehv: norralane jättis katsevõistluse pooleli

"Miski ei tööta," oli tema napp kommentaar Norra rahvusringhäälingule.

Norra koondise treener Eirik Kyhr Nossum oli samuti hämmingus. "See pole tavaline, et nii hea tasemega suusataja rajalt ära tuleb. See teeb mind alati murelikuks. Pean temaga rääkima," sõnas ta.

Tänase sõidu võitis Simen Hegstad Krüger, kellele järgnesid Martin Löwström Nygenet (+3,7) ja Hans Christer Holund (+8,7).

MK-sari algab järgmisel nädalal Soomes Rukal.