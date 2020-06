Suusaäss Kläbo teenib värske sponsorlepinguga 2,4 miljonit eurot

"Ma ei arva, et ma peaksin numbritesse laskuma, kuid pole kahtlust, et see on minu jaoks oluline ja suur asi," sõnas Kläbo Norra meediale. 23-aastane suusataja lõi kuni 2025. aastani käed kütusefirma Uno X-ga.

Norra suusaliit oli sel kevadel otsustanud, et nüüdsest võivad rahvuskoondise juures treenivad suusatajad isiklikke sponsorlepinguid sõlmida ja neid firmasid ka võistlusriietusel reklaamida.

Norra ajalehe VG andmetel jääb Kläbo leping vaid pisut alla endise suusakuulsuse Petter Northugi tehingule Coopiga, mis oli väärt 30 miljonit Norra krooni. Küll on aga Kläbo treeningettevalmistuse kulud väiksemad kui Northugil, sest tema harjutab erinevalt Northugist koondise juures.