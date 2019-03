Suures dopinguskandaalis võib vahele jääda veelgi sportlasi: politsei leidis Saksamaalt suure külmkapi verekottidega

Nimelt leidis Saksa politsei Erfurdis kuritegeliku ühenduse "peakorterit" puistades sealt külmkapi, mis oli täis verd: eelduslikult oli see erinevate sportlaste veri, kes olid antud dopinguarstide klientuuriks.

Saksa meedia kirjutab, et dopinguarsti Mark Schmidti laborist leiti lisaks tosinatele verekottidele ka tsentrifuug vere töötlemiseks. Tänu sellele, et kõikide tippsportlaste vereprofiilid on Rahvusvahelisel Antidopinguagentuuril (WADA) olemas, saab kottides oleva vere omaniku hõlpsasti DNA-testi abil tuvastada. Värisema peaksid kõik, kes on Schmidti grupeeringuga koostööd teinud.

"Eeldame, et need vahistamised olid vaid piisk meres. Usun, et suudame tuvastada veel rohkem sportlasi, sealhulgas ka teistelt aladelt," sõnas kolmapäevasel pressikonverentsil ka Austria politsei poolt sõna võtnud Dieter Csefan.