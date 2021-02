Suurepäraste lumeoludega Alutaguse suusamaraton stardib täna öömaratoniga

„Öömaratoni puhul on tegu 22km suusasõiduga, kus aega ei võeta ning osalejad saavad nautida maagilist suusasõitu. Tegu on tõeliselt imelise kogemusega – rada on valgustatud lõkete, küünalde ning helkuritega. Esimest korda korraldasime Öömaratoni 2019. aastal ning kui eelmine aasta jäi maraton lumepuuduse tõttu ära, siis see aasta lubab mõnusat talveilma, külma umbes -15 kraadi, samuti päikest ja tuulevaikust,“ kiitis maratonieelset olukorda 22. Alutaguse peakorraldaja Robert Peets, kelle jaoks on tänavune maraton järjekorras 15.

Lisaks täna toimuvale Öömaratonile, kuhu on end kirja pannud ka president Kersti Kaljulaid, toimub laupäeval ka 44 km klassikasõit piirarvuga 750 osalejat ning 22km klassikasõit piirarvuga 250. Lisaks toimuvad ka lastesõidud.

„Suusasõpru ootab sama rada, mis 2019. aastal. Kuna hetkel on lumeolud lausa suurepärased, siis saame rajad laiemalt teha ning samuti külmetavad suure külmaga ööd need kenasti tugevaks ehk rajad saavad olema väga hea kvaliteediga,“ kirjeldas peakorraldaja, kelle sõnul hindavad osalejad väga, et saavad mõnusalt ühte pikka ringi läbida.

Peetsi sõnul on toonud selleaastane korraldus kõvasti rohkem eeltööd ning kõige suuremaks väljakutseks on olnud vabatahtlike leidmine. „Osalejate tunnustav tagasiside ja kiidusõnad muudavad aga maratoni korraldamise tõeliseks rõõmuks. Finišijoonel inimeste positiivseid emotsioone nähes on see tõeliselt hindamatu kogemus,“ lausus peakorraldaja.

Kogu Alutaguse korraldusmeeskond paneb inimestele südamele, et haigustunnuste ilmnemisel mitte maratonile tulla.