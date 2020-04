Spordiarbitraaž kinnitas: Andrus Veerpalu käib rahvusvahelise suusaliiduga kohut

"Kinnitame, et CAS on algatanud menetluse Andrus Veerpalu versus FIS. Menetlus on alanud ning kohtuistungi kuupäeva pole veel kindlaks määratud. Seega pole ka lõplikku otsust veel tehtud," teatas CAS Delfi järelepärimise peale.

Spordiarbitraaž ei täpsustanud, mille kohta on menetlus algatatud.

Ilmselt on 49-aastane Veerpalu kaevanud edasi talle 2020. aasta 31. jaanuaril FISi poolt määratud ajutise juhendamiskeelu.

FIS alustas Veerpalu suhtes distsiplinaarmenetlust seoses mullusel Seefeldi MM-il lahvatanud dopinguskandaaliga ja kahtlustusega, et läbi oma poja Andrease ja kasahh Aleksei Poltoranini tegeles keelatud võtetega ka Andrus ise.

Ühtlasi anti spordiarbitraažist täna Delfile teada, et neil puudub informatsioon muude Andrus Veerpalu kohtuvaidluste kohta.