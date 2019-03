Soomlased marus: Johaugi ja Östbergi ebasportlik käitumine tõi neile rahalist kahju

VG uuris nüüd ka Östbergilt, kas ta kinkis hooaja viimasel sõidul Johaugile teise koha. „Olen kuulnud, et sellisel teemal arutletakse,“ sõnas Östberg. „Võin öelda, et kui asi oleks lõpuks sprindi peale läinud, siis oleks Therese nagunii mind võitnud. Teiseks tuleb lisada, et meeste puhul oleks sellist asja kohe kiidetud ja nimetatud neid geeniusteks. Loomulikult me aga ei teinud seda ning on kummaline selliseid süüdistusi kuulda.“

NRK eksptert Fredrik Aukland ütles kohe sõidu järel, et tema arvates andis Östberg liiga kergelt alla ja ei asunudki Johaugiga võitlema.