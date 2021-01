Soomlane ei suuda ära imestada: Rootsi MK-etapil peavad suusatajad ise koroonatesti tegema

Kuna Falunis pole kohal professionaalset testimise personali, võtavad sportlased väikses putkas ise analüüsi ja annavad proovivõtutampooni pulga ametnikele.

Soome suusataja Lauri Lepistö pole sellise korralduse üle sugugi õnnelik. "See on natuke küsitav. Keegi ei jälgi seda olukorda ega seda, kas proove võetakse korralikult. See tekitab küsimusi."

Lepistö sõnul pole Soome suusatajate jaoks testide tegemine iseenesest probleemiks, sest nad on sellega koondise juures lähedalt kokku puutunud.

Küll häirib soomlast aga kohalike inimeste suhtumine koroonaviirusesse. "Kaitsemaskide ja muu sellise kraami kandmine on selline... Maske küll on, aga need katavad vaid poolt nägu. Ilmselt on see selles riigis nõutaval tasemel. Vaevalt on see aga FIS-i (rahvusvahelise suusaliidu) jaoks nõutaval tasemel," rääkis Lepistö. "Kindlasti peaks siin võistlustel olema rangemad reeglid. Mujal on neid kenasti rakendatud."