Soomes peeti suusakeskuses eriolukorra välja kuulutamise eel mitmesaja inimesega pidu. "Arvasin veel pärast esimesi sümptomeid, et ilmselt on gripp"

14. märtsiks oli Soomes Kainuu maakonnas Vuokatti külas planeeritud suusahooaja lõppu tähistav pidu, kuhu oli registreerunud ligikaudu 1500 suusasõpra. Kuigi eriolukord kuulutati riigis välja 17. märtsi, siis juba 12. märtsil keelustas Soome valitsus massiüritused, mis olid mõeldud enam kui 500 inimesele. Ilta-Sanomati teatel olid selleks ajaks aga juba suurem osa külalistest Vuokattis asunud noortekoondise ja akadeemia suusakeskusesse pärale jõudnud.

"Me teadsime, et edasine hooaeg on tõenäoliselt läbi ja otsustasime seega suusatajatega kokku saada ning hooaja lõppu tähistada," meenutas 26-aastane Nurmi peo põhjust.

Kuigi kogu Soomes olid sel ajal veel paljud baarid ning restoranid inimeste jaoks avatud, siis Vuokattis toimunud suusapidu kätkes endas veelgi suuremat riski. Lisaks soomlastele tulid peole kohale paljud külalised välisriikidest, sealhulgas koroonakriisist räsitud Itaaliast.

Nurmi sõnul sel hetkel ta aga koroonaviiruse pärast ei muretsenud. "Miskipärast arvasin, et võimalus nakatuda on väike nii kaua, kuni ma käitun normaalselt ja hoolitsen oma hügieeni eest. Ma ei märganud, et inimesed peol oleksid olnud hirmul, kõik käitusid tavaliselt. Inimesed tulid ja läksid."

Kui pidu sai peetud, hakkasid sajad külalised pühapäeval oma kodudesse naasma. Nurmi ise jäi Vuokatti külakesse, kus ta igapäevaselt elab. Esimesed sümptomid avastas ta endal neli päeva pärast saatuslikku pidu. Kõigepealt tuli palavik, seejärel peavalu ning siis tabasid teda tõsised lihasvalud.

"Arvasin veel pärast esimesi sümptomeid, et see on gripp, sest jätkuvalt mõtlesin, et koroonaviirusesse nakatumine on väga ebatõenäoline. Nädal pärast sümptomite ilmnemist kuulsin, et mitmed inimesed samalt peolt on jäänud haigeks. Hiljem tuvastati, et nad on nakatunud koroonaviirusesse," avaldas soomlanna, lisades, et ta ise tegi positiivseks osutunud koroonaviiruse testi 11 päeva pärast sümptomite ilmnemist.

Nurmi teatel on lisaks talle veel viis suusatajad viirusesse nakatunud. Kainuu maakonnas on ametlike andmete kohaselt nakatunuid 30. Tõenäoliselt on aga nakatunuid hoopis rohkem. "Kindlasti levis see tolle nädalavahetuse tõttu. Olen selles kindel," jätkas suusataja. "Usun, et nakatunute arv on kordades suurem kui 30, aga lihtsalt pole lihtne saada noore terve inimesena testi teha."