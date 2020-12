Soome tippsuusataja: ma pole üheksa aastat tilkagi alkoholi joonud

"Ma pole nüüdseks juba üheksa aastat alkoholi tarbinud. Ma ei igatse ka seda," avaldas neljakordne olümpiamedalist Pärmäkoski intervjuus Soome ajalehele Ilta-Sanomat. Soomlanna lisas, et abikaasa Tommi Pärmäkoski tarbib küll alkoholi, kuid seda väga vähesel määral.

Pärmäkoski tunnistas, et pole soovinud isegi Alpides mägedes viibides veini juua, ehkki seda peetakse seal üheks osaks toidukultuurist. "Olen selle kõigega kursis ja usun, et klaas veini võib nende toitudega päris hästi sobida. Raske on aga igatseda midagi, millega kogemusi pole," sõnas soomlanna. "Ausalt öeldes ma ei tea, kuidas itaalia toit koos punase veiniga maitseb."

Murdmaasuusataja lisas, et joob treening- ja võistlusperioodidel karboniseerimata mineraalvett. Soomes piisab talle juba kraaniveest. Ühtlasi ei tarbi Pärmäkoski ka karastusjooke.

"Kui ma veel umbes 20-aastaselt alkoholi tarbisin, siis ikka siidrit," jätkas ta. "Ühel hetkel aga mõistsin, et mulle ei maitse selle joogi maitse ega mõju, seega lõpetasin. Eriti mõistsin seda, et mul pole hea tuju tekitamiseks alkoholi tarvis."

Soomlanna lisas ühtlasi, et oli aastatel 2016-2019 gluteenivabal dieedil, kuid siis tekkisid tal tõsised kõhuvalud, mis ei lasknud korralikult treenida.

Pärmäkoski on võitnud olümpiamängudelt kaks hõbe- ja kaks pronksimedalit. MM-idelt on tal ette näidata kuus medalit (kaks hõbedat, neli pronksi). MK-sarjas on ta teeninud viis etapivõitu ning 31 poodiumikohta.