Soome suusalegend tunneb Semenyale kaasa: pidin ise kahe lapse emana läbima sootesti

Rahvusvaheline kergejõustikuliit (IAAF) suutis teaduslikult tõestada, et Semenya taolised inter- ehk vahesoolised atleedid saavad 400 meetri kuni ühe miili jooksudistantsidel tavaliste naiste ees eelise. Alates tänavusest suvest peavad nimetatud sportlased võtma medikamente, et nende testosteroonitase poleks üle 5 nanomooli liitri kohta. Semenya kaebas küll IAAFi otsuse spordiarbitraaži, kuid jäi seal kaotajaks.

Marja-Liisa Kirvesniemi on nimetatud vaidluses Semenya poolel, sest mäletab selgesti, kui solvav oli tema jaoks, kui ta saadeti 1991. aasta suusatamise MMil sookontrolli. Test tehti hoolimata sellest, et Kirvesniemi oli sünnitanud kaks last.

"Inimesed võivad vaid ette kujutada, mida ta (Semenya) tunneb, kuid nad ei tea seda. Mina tean," meenutab Kirvesniemi oma valusaid mälestusi 1991. aastast.

Kolmekordse olümpiavõitja ja kolmekordse maailmameistri sõnul tegid talle Val di Fiemme MMil günekoloogilise läbivaatuse kaks Itaalia meesarsti.

"Ma nutsin, olin endast väljas ja raevus. Ma ei saanud isegi oma koondise arsti endale toeks ja Harri (tema toonane abikaasa Harri Kirvesniemi . toim) oli suusatamas," meenutas soomlanna.



"Semenya kohtlemine on ebainimlik. Ta on suur sportlane, see ei ole tema süü, kui tal on head geenid," lisas Kirvesniemi.